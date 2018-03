Verdachten steekpartij Den Haag zijn tieners, schooldirecteur 'geschrokken'

DEN HAAG - De jongens die maandag werden opgepakt voor een steekpartij in de Haagse Glasblazerslaan zijn twee tieners. Het gaat volgens de politie om een 14-jarige jongen uit Den Haag en een 16-jarige jongen zonder vaste woonplaats.

Eind van de middag kregen een paar jongeren ruzie die even later uitliep op een vechtpartij, meldt de politie. Dit gebeurde op de Glasblazerslaan, in de omgeving van de Johan de Witt School in het centrum van Den Haag. Eén van de jongens werd opgepakt en daarna met een verwond gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Ook een andere jongen werd opgepakt.

Een 18-jarige Hagenaar zou hebben bemiddeld in de ruzie en toen in zijn arm zijn gestoken. Hij meldde zich even na de vechtpartij bij de politie en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. 'Beide gewonden zijn aan hun verwondingen geholpen en zijn inmiddels uit het ziekenhuis', zegt een woordvoerder.



Geschrokken

Directeur Hans Huizer van de Johan de Witt Scholengroep is geschrokken van de vechtpartij voor de deur van zijn school. 'De school was net ervoor uit. Er zijn leerlingen die het gezien hebben', zegt Huizer. Of de verdachte tieners op deze school zaten, kan hij niet zeggen. 'Het zou kunnen dat het onze leerlingen zijn. Dat is aan de politie.' Die wil daar tegenover Omroep West niets over loslaten.

Volgens de directeur is het een school met alle typen onderwijs, van vmbo tot vwo. Allebei de tieners zitten nog vast. De politie onderzoekt de aanleiding van de steekpartij.