Strijd om caravans in Zuidplas: 'Ze hebben me naar de klote geholpen'

DEN HAAG - Er woedt een oorlog in Nieuwerkerk aan den IJssel en omgeving. Een oorlog om caravanstallingen. De gemeente Zuidplas staat er vol mee, maar niet alle stallinghouders hebben de juiste vergunning, sommigen hebben zelfs helemaal geen vergunning. De gemeente moet daarop handhaven van de provincie én de rechter, maar doet dat nauwelijks. Het resultaat: woede en frustratie bij de betrokkenen.

André Reijm heeft twee stallingen in de polder tussen Nieuwerkerk en Zevenhuizen. In de ene staan auto’s, in de andere caravans. Reijm begon ermee toen hij de kwekerij van zijn vader overnam. Hij verving de planten door caravans. Volgens het bestemmingsplan mocht dat niet, maar omdat de gemeente van plan was het bestemmingsplan aan te passen kreeg hij toch alvast vergunningen voor beide stallingen.

Alleen liepen de zaken anders: de provincie floot de gemeente terug, een kas mag volgens provinciale regels niet zomaar worden veranderd in een stalling, en de aanpassing van het bestemmingsplan kwam er niet.



Bestuursrechter

Sindsdien procedeert André Reijm tegen de gemeente Zuidplas om zijn vergunningen te mogen houden. De bestuursrechter in Den Haag gaf hem tot twee keer toe ongelijk. Hij heeft de zaak nu voorgelegd aan de Raad van State. Zijn bedrijf is nog steeds open. Honderden klanten vertrouwen hun caravan aan hem toe, en Reijm is niet van plan dat vertrouwen te beschamen.

Volgens de stallinghouder hebben zijn concurrenten het speciaal op hem gemunt: 'Er zijn 21 illegale stallingen in Zuidplas, en ze pakken alleen mij aan.' Of het er echt zoveel zijn is niet duidelijk, de gemeente kwam in een inventarisatie in juli 2017 tot 12 illegale stallingen. In elk geval één andere stalling is ook aangepakt in 2017, die heeft de handdoek in de ring gegooid.



'Janken op het gemeentehuis'

Volgens Reijm laat de gemeente zich opjutten door de legale stallinghouders: 'Er zijn vier stallingen die zo nodig elke keer op het gemeentehuis moeten janken "waarom is André Reijm nog niet leeg". Ze zijn jaloers. Het gaat om helemaal niks.'

'Het zijn gewoon waardeloze ondernemers die niet tegen concurrentie kunnen,' zo vervolgt hij, 'hun stallingen staan helemaal vol, dus waarom lopen ze zo te janken. Ik ben een soort menselijk schild en over mijn rug wordt alles uitgevochten. Het zijn een stel kleine kinderen die hun zin niet krijgen. Het is puur persoonlijk.'



'Gemeente moet handhaven'

De jurist die de legale stallinghouders bijstaat ontkent dat in alle toonaarden: 'Het gaat helemaal niet om een persoonlijke strijd, en daar laten we ons ook nu niet in meeslepen, maar we willen wel dat de gemeente zijn handhavende taak uitvoert.' Verder wil de jurist niet ingaan op de uitspraken van Reijm.

Reijm én de andere ondernemers wijzen naar de gemeente als het gaat om een oplossing voor deze langslepende kwestie. De legale stallinghouders vinden dat de gemeente eindelijk eens moet handhaven en de zaak van Reijm moet sluiten, Reijm wil dat hij eindelijk echt wordt erkend, en anders dat ook andere illegale stallingen worden aangepakt: 'waarom moeten ze alleen mij hebben?'



Caravans op straat

'Maar er is niemand die naar me luistert op het gemeentehuis. Ik sta helemaal in mijn hempie. Het is ongelooflijk dat je als burger zo aan je lot wordt overgelaten. Ze hebben ook andere stallingen gelegaliseerd, en ze kunnen mij helemaal niet sluiten, dan staan er 500 caravans op straat. En als ze alle illegale stallingen dicht doen dan komen er duizenden caravans op straat te staan in Nieuwerkerk, Rotterdam en Zoetermeer.'

De gemeente lijkt dat ook te beseffen, want erg veel haast om te handhaven op de illegale stallingen wordt er niet gemaakt. Zuidplas zit duidelijk met de kwestie in zijn maag. Verantwoordelijk wethouder Jan Hordijk (VVD) heeft geen zin in een interview met Omroep West en laat via een woordvoerder weten dat de gemeente 'bekend is met de situatie en zich beraadt op verdere stappen'.



Dwangsommen

Ook zegt de gemeente dat er in voorgaande jaren is opgetreden tegen illegale stallingen, en dat er in 2017 twee dwangsommen zijn opgelegd. In elk geval één daarvan was voor André Reijm.

Reijm is niet van plan om ermee op te houden. ‘Ik ben de kapitein op dit schip met twee stallingen en ik blijf staan waar ik sta, ook al vaar ik in woeste wateren. Deze kapitein geeft niet op.’



Hoge tol

Daar betaalt hij wel een tol voor. Lichamelijk is hij er slecht aan toe, en ook zijn huwelijk leidt er onder. ‘Die mannen hebben me geestelijk, lichamelijk, privé en zakelijk helemaal naar de klote geholpen,’ zo verzucht hij, 'Maar ik houd me vast aan wat mijn moeder vroeger zei: geniet van de kleine dingen in het leven, dan kun je heel ver komen.’ Hij kan een snik niet onderdrukken terwijl hij het zegt.