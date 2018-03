Deel dit artikel:











Luister nu naar het verkiezingsdebat in Gouda op Radio West Debatleiders Lot van Bree (links) en Tjeerd Spoor. (Foto: Omroep West)

GOUDA - Nog maar één dag en dan mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voordat het zover is, organiseert Omroep West nog één verkiezingsdebat in onze regio. Na eerdere debatten in Delft, Westland, Zoetermeer, Leiden, Alphen aan den Rijn en Den Haag gaan om 18.00 uur de lijsttrekkers van de grootste politieke partijen in Gouda met elkaar in discussie op Radio West.

Gaan de woonlasten van Gouwenaren omlaag, na jaren van bezuinigingen? Moeten auto's geweerd worden op de Goudse Singels? En zijn er nog steeds te weinig gebedsruimten voor moslims in Gouda? Over deze en andere vragen gaan de Goudse lijsttrekkers in debat. Omroep West zendt het radiodebat vanuit Grand Café Central in Gouda live uit tussen 18.00 en 19.00 uur. Kun je het debat zelf niet bijwonen? Op 89.3 FM Radio West kun je het live beluisteren. Of klik hier voor de livestream.