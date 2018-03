Deel dit artikel:











Gouden paralympiër Jeroen Kampschreur terug in Nederland: 'Nu ervan genieten' Gouden Jeroen Kampschreur is weer terug in Nederland | Foto: ANP

LEIDERDORP - Zitskiër Jeroen Kampschreur is dinsdagochtend, samen met de andere Nederlandse atleten die hebben meegedaan aan de Paralympische Spelen in Zuid-Korea, geland op Schiphol. Kampschreur haalde in Pyeongchang een gouden medaille op de supercombinatie.

'Het zijn een paar drukke weken geweest, waarin je alleen maar bezig bent', vertelt de 18-jarige zitskiër uit Leiderdorp. Kampschreur kijkt ernaar uit om tot rust te komen en alles te laten bezinken. 'Nu lekker thuis zijn met vrienden en familie. Rusten en ervan genieten.' Ook snowboardster Renske van Beek uit Den Haag is weer in Nederland. Haar lukte het niet om in Pyeongchang een medaille te halen. LEES OOK: Zitskiër Jeroen Kampschreur loopt tweede medaille mis door val