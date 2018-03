Deel dit artikel:











Asbest op A4: rijstroken blijven tot 21.30 uur dicht Asbest op de A4 (Foto: Media TV)

DEN HAAG - Op de A4 bij Roelofarendsveen is dinsdagmiddag een lading asbest op de weg terechtgekomen. Dat gebeurde in de richting van Den Haag naar Amsterdam en het leidt tot flinke files in de avondspits. Volgens de ANWB staat het over een lengte van 15 kilometer vast. 'Al vanaf Leidschendam', zegt Edwin Gerritsen van de verkeersinformatie. Twee rijstoken van de snelweg blijven zeker tot 21.30 uur dicht.

'De asbest is waarschijnlijk van een vrachtwagen gevallen', zegt Gerritsen. 'Het spul moet opgeruimd worden en dat moet op een speciale manier', zegt hij tegen Omroep West. Asbest is een gevaarlijke stof. Vooral door losse deeltjes van het spul kunnen op langere termijn zeer gevaarlijke ziekten ontstaan. Volgens Rijkswaterstaat kan de weg pas rond 21.30 uur weer vrijgegeven kan worden. Voorlopig wordt het dus alleen nog maar drukker: 'Bij Hoogmade zijn nu twee rijstroken dicht en er zijn er daar maar drie', zegt de filelezer van de ANWB.

Omrijden via de A44: 'Wordt nog druk' Omrijden kan via Wassenaar en de A44. De ANWB verwachtte dat de drukte daar snel zou toenemen, maar dat valt rond 17.30 uur nog altijd mee. De vertraging is ongeveer 20 minuten.