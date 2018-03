Boekhandel strijdt met verzekeraar na brand: 'Als we moeten terugbetalen, zijn we failliet'

ALPHEN AAN DEN RIJN - De rechter beslist over zes weken of boekhandel Haasbeek uit Alphen aan den Rijn in het gelijk wordt gesteld in een juridische strijd met verzekeraar Reaal. De winkel brandde in maart 2014 grotendeels uit, maar de verzekering weigerde daarna de inboedel te vergoeden.

De grote brand was ontstaan in de meterkast, met een elektrische oorzaak', legt eigenaar Martijn Haasbeek uit. 'En Reaal wilde heel graag een keuringsrapport hebben van die meterkast en die was er niet.' Maar er was wel degelijk een keuring geweest. En daarom vond de rechter eerder al dat Haasbeek gewoon recht had op het verzekeringsgeld.

Tóch ging Reaal in beroep tegen die beslissing. 'Ze willen niet betalen. En dat hoeven ze in hun ogen niet te doen als het papiertje er niet is. Maar de rechter zegt: het gaat om de keuring, het gaat niet per se om dat papiertje. En dat is waar we nu over aan het vechten zijn.'



'Alles geïnvesteerd'

Het bedrag, van ongeveer een miljoen euro, is wel uitgekeerd. Maar als Haasbeek de zaak uiteindelijk verliest, dan moet alles worden terugbetaald. 'We hebben natuurlijk alles geïnvesteerd in deze winkel om het allemaal weer mooi te maken. Als wij zouden moeten terugbetalen, dan zijn we failliet.'

De rechter doet op maandag 1 mei uitspraak. En die gaat Haasbeek positief tegemoet. 'Mijn gevoel zegt dat we dat gewonnen hebben. Als je kijkt naar hoe de zaak verlopen is, dan was het duidelijk wel in ons voordeel.'



Geen reactie

Verzekeraar Reaal gaat op dit moment niet op de zaak in. 'Omdat de zaak onder de rechter is, kunnen wij geen inhoudelijke reactie geven', zegt een woordvoerder. Maandag hebben wij tijdens de zitting uiteengezet waarom wij vinden dat er geen dekking is op onze polis.'

