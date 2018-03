Deel dit artikel:











Bekijk hier alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen Het tellen van stemmen in Den Haag (Foto: ANP)

REGIO - Hoe is er in jouw gemeente gestemd voor de gemeenteraad? Bekijk hier alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen per gemeente in onze regio en in heel Nederland.

Zodra de eerste uitslagen binnenkomen verschijnen ze in de onderstaande tool. Je kunt daarin alle uitslagen van de gemeenten van Nederland opzoeken, bekijken en vergelijken met de uitslagen van de vorige verkiezingen. De tool updatet automatisch zodra er nieuwe uitslagen binnen zijn. LEES OOK: Stembussen gesloten, volg hier de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen