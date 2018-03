Kabinet publiceert lijst verkeersboetes ambassades

Een foutief geparkeerde diplomatenauto (met cd-kenteken) in het centrum van Den Haag (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het kabinet gaat elk jaar een lijst publiceren van de verkeersovertredingen van ambassades, consulaten en internationale organisaties. De hoop is dat ze hun boetes dan wel gaan betalen en minder overtredingen maken. In het verleden bleek uit cijfers van de Haagse politie dat diplomaten regelmatig de regels aan hun laars lappen.

Zo begingen diplomaten uit Ghana en Rusland ieder twaalf verkeersdelicten tussen 2012 en begin 2016. Bij deze ernstige verkeerszaken ging het onder andere om rijden onder invloed of doorrijden na een aanrijding. Ook medewerkers van het Internationaal Strafhof en het Europees Octrooibureau gingen in die periode meerdere keren in de fout.

Diplomaten zijn op basis van het Verdrag van Wenen onschendbaar en hoeven geen boetes te betalen. Dus lappen de diplomaten de boetes aan hun laars. Dit tot grote ergernis van Kamer en kabinet. De ranglijst is een van de manieren om de diplomaten op andere gedachten te brengen.



Effectieve prikkel

Ambassades willen volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken niet graag bekend staan om hun gebrek aan respect voor de wet van het gastland. 'Het publiceren van een ranglijst is daarom naar verwachting een effectieve prikkel voor diplomatieke en consulaire missies en internationale organisaties om personeel te wijzen op hun gedrag in het verkeer.'

De ambassades krijgen eerst een briefje van Buitenlandse Zaken waarin wordt gemeld dat er een overtreding is begaan en dat daarop normaliter een boete staat. Vervolgens wordt de missie vriendelijk gevraagd dit bedrag te voldoen. Op basis van deze briefjes wordt de jaarlijkse ranglijst samengesteld. De ambassades zijn dus niet verplicht deze boetes ook daadwerkelijk te betalen.



Andere maatregelen

Als dit systeem niet werkt, zal worden gekeken naar andere maatregelen, aldus Blok. Zoals het intrekken van de tankpas die het eenvoudig maakt belastingvrij te tanken.