Yordi Teijsse ontbreekt bij Quick Boys in oefenduel met VVSB

KATWIJK - Yordi Teijsse is dinsdagavond niet van de partij tijdens de oefenwedstrijd tussen Quick Boys en VVSB. De aanvaller zat maandagavond met de Katwijkse grootmacht om tafel om de ruzie van afgelopen weekend te bespreken. Beide kampen houden de kaken op elkaar over de uitkomst.

Dat Teijsse niet aanwezig is tegen VVSB lijkt op een (tijdelijke) verbanning uit de A-selectie. In de wandelgangen gaan geluiden op dat de clubtopscorer voorlopig is teruggezet naar het tweede elftal.

De vraag is of Quick Boys wel zonder haar topscorer kan. De teller staat dit seizoen inmiddels op 22 doelpunten. Jesse van Nieuwkerk komt met zeven treffers het dichtst in de buurt. Wanneer Quick Boys definitief afscheid neemt van de topschutter zou dat eventuele promotie naar de tweede divisie in de nacompetitie kunnen kosten.

