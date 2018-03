Michel van Egmond maakt opnieuw kans op Nico Scheepmaker Beker

VOORBURG - Het boek 'Deal' van bestsellerauteur Michel van Egmond is genomineerd voor de Nico Scheepmaker Beker, de prijs voor het beste sportboek van 2017. Dat is dinsdag bekendgemaakt in het radioprogramma De Nieuws BV. De schrijver uit Voorburg kan voor de tweede keer als winnaar worden gekozen.

Van Egmond won de prijs eerder al in 2012 met zijn biografie over oud-profvoetballer Wim Kieft. Deze keer maakt hij kans met zijn boek over één van de meest vooraanstaande voetbalmakelaars in Europa, Rob Jansen uit Den Haag. Komende maandag wordt bekend wie de prijs krijgt.

Ook de Bodegraafse journalist Hugo Verkley, die het boek 'Royston' schreef over voetbalnomade Royston Drenthe, behoort tot het rijtje kanshebbers. De jury onder leiding van ADO-commissaris Ad Melkert nomineerde verder nog 'All-In' van Sander Collewijn, 'De Bosatlas van het Nederlandse Voetbal' van onder anderen Jurryt van de Vooren, 'Lance: The Rise & Fall in 14 songs' van Bert Wagendorp en JW Roy, en 'Meisjes in Blessuretijd' van Carolina Trujillo.

LEES OOK: 'Bijzonder dat zoveel mensen op me stemden', Michiel van Egmond wint weer NS Publieksprijs