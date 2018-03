'Binnenstad van Gouda moet autoluw worden'

GOUDA - Over één ding zijn de Goudse politici die woensdag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen het eens: het centrum van de stad moet autoluw worden. Dat blijkt uit het Radio West Verkiezingsdebat van dinsdagavond in Grand Café Central in Gouda. De partijen verschillen echter wel van mening over hoe dat precies moet.

Om de Goudse singels autoluw te maken, moet er wel wat gebeuren. 'We hebben nu al veel opstoppingen en files', aldus Theo Krins, lijsttrekker van de ChristenUnie. 'Als we de binnenstad autoluw willen, moet de verkeersdoorstroming om het centrum heen verbeterd wordt.' Volgens Krins zijn er nu zo'n 9500 verkeersbewegingen op de singels per dag. Hij wil naar 5500.

Het centrum helemaal afsluiten voor auto's is niet haalbaar. 'We kunnen niet zonder de singels, zeker niet voor bewoners', vindt Ronald Verkuijl van de VVD. Volgens hem moet er een verkeerscirculatieplan komen. Het plan ligt er volgens D66'er Thierry van Vugt echter al. 'Het huidige college heeft een mobiliteitsplan opgesteld en daarin zitten ook plannen om de singels autoluw te maken.'



Emissiezone

Daarnaast wil Van Vugt dat er een emissiezone komt, waar zwaar vervuilende auto's geweerd worden. Het CDA is voorzichtig en wil nog niet zomaar auto’s gaan weren uit het centrum. 'Als je de economie draaiende wil houden, moeten ondernemers wel hun winkel kunnen bereiken. En er wonen ook veel ouderen in het centrum, die met hun auto gewoon naar huis moeten kunnen.'

We willen een groen lint: een singelpark waar je lekker doorheen kan fietsen, met af en toe een langzaam rijdende auto Hilde Niezen – lijsttrekker GroenLinks

GroenLinks en de PvdA willen het verst gaan in het autoluw maken van Gouda. 'We willen een groen lint: een singelpark waar je lekker doorheen kan fietsen, met af en toe een langzaam rijdende auto. We willen alleen bestemmingsverkeer over de singels', zegt Hilde Niezen van GroenLinks.



Elektrische auto's

De PvdA gaat zelfs nog een stapje verder. 'Je zou vrachtverkeer dat het centrum in moet, kunnen laten herverpakken aan de randen van de stad en met elektrische auto's verder laten rijden.' Op de vraag of dat wel haalbaar is, zegt de lijsttrekker: 'Alles dat je kan bedenken, kun je ook uitvoeren.'

Toch krijgen deze ideeën van GroenLinks en de PvdA niet veel bijval. 'We moeten het wel samen doen met de bewoners en de ondernemers, want uw dromen zijn misschien niet de dromen van de rest van de stad', aldus Huibert van Rossum van het CDA.

