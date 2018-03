Politie onderzoekt visserbootje in zaak Orlando

DRIEBRUGGEN - De politie heeft een vissersbootje onderzocht in de zaak van de omgekomen 17-jarige Orlando Boldewijn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Orlando werd eind februari dood aangetroffen in het water in de Haagse wijk Ypenburg. Wat er is gebeurd is nog altijd onduidelijk.

Het bootje is van een man die in de buurt van het Böttgerwater woont, dichtbij de plek waar Orlando eind februari uit het water is gehaald. 'Op het bootje is een contact geweest. Het lag in de buurt van de vindplaats van Orlando,' zegt een woordvoerder.

De politie wil niet bevestigen of Orlando op het bootje is geweest. Ook wil de politie niet zeggen of de booteigenaar verdachte is in de zaak. 'We weten nog steeds niet wat er is gebeurd. Alles ligt nog open. Ook of deze man verdachte is of niet.'



Verzegeld

Forensische experts hebben uitgebreid onderzoek gedaan op het vissersvlot. 'Er is sporenonderzoek gedaan en het bootje is verzegeld,' zegt de politie. 'Het ligt gewoon nog op de plas in Ypenburg. Het zou kunnen dat we er nog eens onderzoek moeten doen, vandaar dat het verzegeld is.'

De Rotterdammer Orlando Boldewijn verdween op 18 februari nadat hij een afspraak had in Den Haag via een dating-app. De man met wie hij had afgesproken vertelde tegen de politie dat hij Orlando had afgezet bij het Böttgerwater. Op die plek werd Orlando op 26 februari dood aangetroffen.



Getuigen

De politie deed eerder een getuigenoproep gericht aan vermoedelijk Poolse vissers die schuin tegenover de plek zaten waar Orlando werd gevonden. Dat leverde meerdere tips op. 'We zijn nog steeds op zoek naar mensen die op 18 februari iets gezien hebben, hoe klein ook,' zegt de politie.

