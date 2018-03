'Te duur afscheid' voor dijkgraaf op zijn verzoek aangepast: 'Nu overzichtelijk afscheidsfeestje'

DELFT - Het omstreden afscheidsfeestje dat was bedacht voor de vertrekkende dijkgraaf van Delfland, Michiel van Haersma Buma, is op zijn eigen verzoek versoberd. Dat zegt Buma tegen Omroep West.

Het Hoogheemraadschap van Delfland had aanvankelijk 50.000 euro uitgetrokken voor het afscheid van de baas. Het feestcomité onder leiding van Buma's partijgenoot Marcel Houtzager (VVD) had bedacht dat hij in juni met alle 350 medewerkers van het waterschap uitgebreid zou gaan ontbijten. De dertig leden van de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur, zouden met hem gaan dineren. Tot slot was een receptie gepland voor alle (honderden) externe contacten.

Op die plannen kwam forse kritiek, onder meer via De Telegraaf en al of niet aanverwante websites. De totale kosten werden 'buitensporig' genoemd en er werd van 'smijten met belastinggeld' gesproken. Daarop werd dinsdag, op aangeven van het feestvarken zelf, besloten het feest te beperken tot de receptie en voor de collega's een koffiemoment. Daarmee komt de rekening op 23.000 euro.



'Er zijn leukere dagen'

'Kijk, je organiseert je eigen afscheidsfeest niet. Dat organiseren anderen voor je', zegt Buma. 'Toen dit allemaal ontstond en ik daarmee geconfronteerd werd, heb ik gezegd: ik zou het graag zo willen hebben. En die inhoud heb ik meegegeven en daar hebben ze ja tegen gezegd, waardoor we nu het eens zijn over hoe het moet worden. Dus ik heb weer een beetje mijn wil, mijn wens naar voren gebracht. Maar ik vind dat we nu een overzichtelijk afscheidsfeestje kunnen maken.'

Want die commotie heeft daar niet zoveel mee te maken gehad? Buma: 'Nee, want we waren nog niet eens klaar met de besluitvorming.' Vervelend? 'Ach, er zijn leukere dagen.'

