West Wekker: Gemeenteraadsverkiezingen van start en politie betaalt boete aan peuter

DEN HAAG - Goedemorgen! Heb je je rode potlood al bij de hand? Vandaag trekt Nederland richting de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat en meer lees je in de West Wekker.

1. Gemeenteraadsverkiezingen van start

De hele dag blijf je via Omroep West op de hoogte van de gemeenteraadsverkiezingen in onze regio. Via een liveblog brengen we je op onze site en app het laatste nieuws. Ook op radio en tv hoef je niks te missen van de verkiezingen.

2. Asbest op A4: rijstroken tot halverwege nacht dicht

Een lading asbest heeft tot in de nacht van dinsdag op woensdag voor flinke overlast gezorgd op de A4. Een speciaal bergingsteam heeft de asbest weggehaald. Automobilisten konden daardoor maar van één van de drie rijstroken gebruikmaken, waardoor er urenlange files stonden.

3. Politie neemt visserbootje in beslag in zaak Orlando

De politie heeft een vissersbootje in beslag genomen in het onderzoek naar de omgekomen 17-jarige Orlando Boldewijn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Orlando werd eind februari dood aangetroffen in het water in de Haagse wijk Ypenburg. Wat er is gebeurd, is nog altijd onduidelijk.

4. Politie Zoetermeer betaalt peuter 'boete' voor foutparkeren

Op de stoep parkeren mag niet, voelt nu ook de politie in Zoetermeer. Twee weken geleden werden zij door de 2-jarige Maico uit Zoetermeer op de bon geslingerd toen hij samen met zijn vader een politieauto op de stoep zag staan. Gisteren hebben zij op het politiebureau de 'boete' geïnd.

Weer

De zon schijnt vandaag minder uitbundig dan de afgelopen dagen. Er is vrij veel bewolking en plaatselijk valt er wat regen, al komt de zon regelmatig tevoorschijn. Het wordt ongeveer 8 graden.

Woensdag op TV West: Uitslagenavond

Vanuit de tv-studio van Omroep West zenden we live de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen uit. Verslaggevers vanuit verschillende gemeenten melden de laatste stand van zaken rond de uitslagen. Ook zie je de uitslagen direct terug op onze site en app.