Nachtstemmen, gezellig met een biertje in je hand

DEN HAAG - Klokslag twaalf uur ging het Nachtstembureau op de Grote Markt in Den Haag open. En er was behoorlijk wat belangstelling. Niet in de laatste plaats omdat Lijsttrekkers en Haagse ondernemers elkaar vooraf troffen tijdens het Haagse Ondernemersdebat in het Koorenhuis.

Daarna ging het gezelschap naar de Boterwaag om hun stem uit te brengen. Christine Teunissen lijsttrekker van Partij voor de Dieren bracht als eerste haar stem uit. ‘Ik ben vereerd dat ik de eerste ben die mijn stem mag uitbrengen en ik geloof zelfs dat ik de eerste ben van Nederland. Ik hoop vooral dat heel veel mensen hun stem gaan uitbrengen. Vannacht of morgen ochtend als ze maar gaan stemmen. Het is mooi dat de gemeente Den Haag Nachtstemmen mogelijk maakt. Veel mensen zijn nu juist in de stad en in touw en dan is het belangrijk dat die mogelijkheid wordt geboden zodat de drempel om te gaan stemmen ook lager wordt,’ aldus Teunissen.

Een biertje teveel





Een lange rij stemgerechtigden staat geduldig op zijn beurt te wachten in de Boterwaag. Een hipster vertelt dat hij een paar biertjes teveel op heeft . ‘Maar dat beïnvloed echt mijn keuze niet hoor. Ik heb er van te voren goed over na gedacht. Mijn stem gaat naar de Haagse Stadspartij. Het is wel druk,'gaat hij verder,'ik sta best al lang in de rij maar dat Nachtstemmen, ik vind het een super goed idee.’

Het stembureau was tot 02.00 uur open.