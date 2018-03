Deel dit artikel:











Twee auto's door brand verwoest Hoe het vuur is ontstaan, wortd onderzocht. (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - Twee auto's zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan aan het Saturnusgeel in Zoetermeer. Het vuur werd rond 00.15 uur ontdekt.

Het vuur was begonnen bij een BMW en sloeg over naar de bestelauto die daarnaast geparkeerd was. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto's zwaar beschadigd raakten. De auto's zijn getakeld. Hoe de brand ontstond, wordt onderzocht.