'Van mij mag het stembureau nog wel wat eerder open'

DEN HAAG - In Den Haag kon je om middernacht al even stemmen, maar sinds 7.30 uur woensdagochtend zijn alle stembureau's geopend voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In het Paard aan de Prinsegracht liep het woensdagochtend goed door. Volgens de mensen van het stembureau stonden daar 'vijf minuten voordat het Paard openging' al mensen voor de deur.

Ook in het kiesbureau bij station Hollands Spoor was het om 7.30 uur al meteen druk. 'Ik ga zo naar mijn werk en wilde graag van tevoren nog even stemmen', legde een vrouw uit. 'Van mij had het nog wel wat eerder open mogen gaan.' Haar stem ging uit naar GroenLinks. 'Omdat die partij veel aandacht heeft voor het klimaat en duurzaamheid.' Ze stemde tegen de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de zogenoemde sleepwet. 'Die mag van mij nog wat aangescherpt worden', legt ze uit. 'Zodat niet iedereen wordt meegenomen als bijvangst.'



'Niet de overtuiging dat dit veiligheid bevordert'

De 'sleepwet' maakt het mogelijk dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel kunnen aftappen. Critici beweren dat door de wet de privacy van burgers wordt geschonden. Voorstanders betogen juist dat de wet nodig is om Nederland beter te beschermen.

'Ik vind privacy heel belangrijk', legt een andere vrouw uit. 'Met de huidige vorm van deze wet ben ik het niet eens.' Een oudere man volgt haar voorbeeld en vult ook een nee in. 'Ik heb niet de overtuiging dat dit de veiligheid gaat bevorderen.'



Competente mensen

Na hem is een jongeman aan de beurt. 'Het is fijn dat ik op het station kan stemmen, op weg naar mijn werk', legt hij uit. Hij wilde niet wachten tot woensdagavond. 'Omdat ik vaak lang op het werk blijf. En ik heb vanavond nog allerlei dingen te doen. 's Ochtends vroeg heb ik alle tijd. Beter nu dan me 's avonds te moeten haasten.'

Zijn stem ging naar D66, maar die keus was niet gebaseerd op de standpunten van de partij. 'Deze verkiezingen gaan niet zozeer over standpunten', meent hij. 'Het gaat om de mensen de je kent en op de lijst staan. Waarvan ik zeker weet dat het competente mensen zijn. Waar ik de komende vier jaar mijn stem aan toevertrouw.'

LEES OOK: De stembureaus zijn open, volg hier alles over de gemeenteraadsverkiezingen