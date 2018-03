Benefietwedstrijd ADO Den Haag: zoveel mogelijk geld ophalen voor goede doel

DEN HAAG - Zoveel mogelijk geld ophalen voor baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Met dat doel speelt ADO Den Haag woensdagavond een benefietwedstrijd tegen Feyenoord. Het geld gaat naar de Stichting 'Overleven met Alveesklierkanker', die zich met de campagne ‘Support Casper’ inzet voor betere behandelmethoden tegen deze ziekte.

Prof. dr. Casper van Eijck is chirurg en onderzoeker op het gebied van alvleesklierkanker. Met zijn stichting doet hij er samen met twintig andere artsen alles aan om zoveel mogelijk geld in te zamen voor onderzoek naar de bestrijding van alvleesklierkanker.

De wedstrijd in De Kuip begint om 18.00 uur en er zijn nog kaartjes beschikbaar. Nieuweling John Goossens gaat in dat duel zijn eerste minuten in het shirt van ADO maken. Ook jeugdspeler Sam van Huffel is van de partij. Hij zou deze week aanvankelijk op stage gaan bij Leicester City, maar dat is niet doorgegaan.

Omroep West is erbij

Omroep West-verslaggever Jim van der Deijl is bij de wedstrijd en verzorgt in Studio Haagsche Bluf op Radio West een aantal bijdragen. Via de social media-kanalen van Omroep West Sport (Twitter, Facebook en Instagram) mis je ook niets.

LEES OOK: Koos Roeg (ADO) architect achter steunbetuiging Lennart Thy: 'Voetbal is bijzaak'