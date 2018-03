Club One in Zoetermeer vol kogelgaten na schietpartij

ZOETERMEER - Club One in Zoetermeer is dinsdagavond rond 23:00 uur meerdere keren beschoten. De ingang van de nachtclub aan de Van der Hagenstraat zit vol kogelgaten. Er is niemand gewond geraakt.

Het lijkt erop dat er een automatisch wapen is gebruikt, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zitten zeker 20 kogelgaten in de voordeur van de nachtclub. De politie heeft de hele nacht onderzoek gedaan. 'Er zijn meerdere hulzen gevonden,' zegt een woordvoerder tegen Omroep West.

Toen er geschoten werd waren er geen bezoekers in de nachtclub aanwezig. De mensen die wel binnen waren - onder wie mogelijk de eigenaar - zijn niet gewond geraakt. De eigenaar van Club One wil geen commentaar geven.



Motor uitgebrand

Vlak na de schietpartij brandde een motor uit op de Goeswijn van der Poellaan in de Zoetermeerse wijk Palenstein. Dat is 1.500 meter bij de nachtclub vandaan. 'De politie doet onderzoek naar de herkomst van de motor en of er een verband is met de schietpartij,' zegt een woordvoerder.

Club One is de opvolger van Club No Limit. Die nachtclub werd gesloten door burgemeester Aptroot vanwege geweldsincidenten. Na een half jaar mocht No Limit weer open. Vervolgens trok de burgemeester de drank- en horecavergunning van No Limit in.