Het is gezellig druk bij het drive-in stembureau in de gemeente Zuidplas

ZUIDPLAS - In het drive-in stembureau van de gemeente Zuidplas is het woensdagochtend een komen en gaan van mobiele stemgerechtigden. Moesten de stemmers bij twee vorige verkiezingen nog uit de auto, nu kunnen ze blijven zitten om het stembiljet in te vullen.

Het stembureau is ingericht in een loods op de gemeentewerf. De kiezer rijdt naar binnen en kan zijn stem uitbrengen. Er zijn twee opstellingen, een voor personenauto's en een voor bestelwagens. Rond half 10 waren 65 stemmen uitgebracht.

'En niet alleen door automobilisten. We hadden ook motorrijders, fietsers en zelfs een groepje hardlopers', zegt de woordvoerster.

Handleiding in stripvorm

Wie binnenkomt krijgt een handleiding in de vorm van een stripverhaal uitgereikt hoe te stemmen. Wie alleen in de auto zit, mag blijven zitten. Degene die passagiers heeft moet om wettelijke (privacy) redenen uitstappen.

Is het niet ongezond al die uitlaatgassen? 'Nee hoor', zegt de zegsvrouw. 'Het stemmen duurt maar kort. En de meesten zetten de motor toch even uit.' Vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen werden er vijfhonderd stemmen uitgebracht in de drive-in.



Bijzondere locaties

In onze regio zijn meerdere bijzondere locaties waar je je stem uit kan brengen. Zo rijdt er in Den Haag een stemtram en in Leiden kan je het stemmen combineren met een bezoek an het Rijksmuseum van Oudheden.

