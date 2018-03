NFI heel druk met onderzoek vermoord Limburgs jongetje

DEN HAAG - Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag moet de komende maanden DNA-materiaal van ruim 14.000 mannen onderzoeken. Met het grootste verwantschapsonderzoek ooit in Nederland hoopt de politie de moord op Nicky Verstappen op te lossen.

Ruim 14.000 mannen hebben DNA afgestaan in de zaak van Nicky Verstappen. De 11-jarige jongen werd in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssumerheide in Limburg gedood. De dader is nooit gevonden. De politie hoopt dat het verwantschapsonderzoek na 20 jaar tot meer duidelijkheid leidt.

In totaal werden 21.500 mannen opgeroepen, die in de omgeving van Heerlen, Landgraaf en Brunssum wonen of er gewoond hebben. Afgelopen weekend is het verwantschapsonderzoek afgesloten. Twee derde van de mannen heeft zich gemeld om DNA af te geven. De politie is tevreden met de opkomst.



Neef of oom

De DNA-monsters worden naar het NFI gestuurd. Daar worden ze vergeleken met het materiaal dat in 1998 is gevonden op de Brunssumerheide. Het NFI zoekt naar overeenkomsten in de mannelijke familielijn. Het zou kunnen dat een neef of oom van de dader DNA heeft afgestaan.

Onderzoekers van het NFI hebben een half jaar tot maximaal een jaar nodig om alle DNA-profielen te vergelijken. Als er een match is met een mogelijk familielid, wordt een stamboomonderzoek uitgevoerd. DNA-verwantschapsonderzoek is sinds 2012 mogelijk in Nederland en heeft al tot een paar doorbraken geleid. Onder meer in de zaak-Marianne Vaatstra werd de dader na jaren gepakt.