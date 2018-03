Kinderen mogen niet stemmen, weet Zoetermeer nu ook

Kinderen tot drie jaar mogen - mits er toestemming van de voorzitter van het stemlokaal is - mee wel het stemhok in | Foto: ANP

ZOETERMEER - Stemlokalen in Zoetermeer hebben woensdagochtend een bericht ontvangen waarin zij worden gewezen op het feit dat kinderen niet mogen stemmen. Aanleiding voor de waarschuwing was een bericht van Miguel Delcour, die samen met zijn zesjarige dochter en vierjarige zoon in Zoetermeer ging stemmen.

'Chloé stemt voor de nieuwe wet op de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en Sylvain voor de Gemeenteraadsverkiezingen hier in Zoetermeer', aldus een bericht van de familie op hun familieblog. 'Daar had de voorzitter van het stembureau in Zoetermeer op moeten letten', zegt een woordvoerder van de gemeente Zoetermeer na een vraag van Omroep West daarover.

Er is meteen in de appgroep van de stembureaus in Zoetermeer een bericht gestuurd, dat het niet is toegestaan dat ouders hun kind het stemhokje meenemen. Behalve als als een ouder een baby of een kind tot drie jaar bij zich heeft. Dan kan hij of zij wel toestemming vragen aan de voorzitter van het stembureau omdat kinderen op deze leeftijd geen invloed op het stemgedrag kunnen hebben.



'Onschuldige kinderen'

Delcour laat in een reactie weten dat hij niet op de hoogte was van de regels. 'Ik dacht niet dat twee onschuldige kinderen zo erg zouden zijn. Vanuit de opvoedkundige kant wilde ik laten zien hoe de democratie werkt.' De enthousiaste vader is ook niet bij het stemlokaal aangesproken op het feit dat kinderen niet meemogen in het stemhokje, verklaart Delcour, die binnen de VVD Zuid-Holland ook penningmeester is. 'Jammer en raar dat je eigen kinderen niet meemogen, maar als ze de kinderen hadden tegengehouden, had ik daar uiteraard respect voor gehad.'

Volg hier alles over de gemeenteraadsverkiezingen op onze liveblog