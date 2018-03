Deel dit artikel:











Bejaarde vrouw (82) betrapt inbrekers en loopt hoofdwond op Politieauto | Foto: John van der Tol

WADDINXVEEN - Een 82-jarige vrouw stond in de nacht van dinsdag op woensdag oog in oog met twee inbrekers in haar huis aan de Kastanjelaan in Waddinxveen. Ze was om 3.40 uur wakker geworden van gestommel.

Toen ze polshoogte wilde nemen, stond ze oog in oog met twee personen. Een van hen gooide daarop een voorwerp naar haar hoofd. Daarna vluchtten de verdachten via het Sportpad richting de Dreef. Een zoektocht met meerdere politie-eenheden, een politiehond en helikopter leverde geen aanhoudingen op. In de woning is onderzoek gedaan. De vrouw is met hoofdletsel naar een ziekenhuis gebracht. Of de twee verdachten iets hebben buit gemaakt is niet bekend.