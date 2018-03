Mis bij Omroep West niets van de gemeenteraadsverkiezingen

REGIO - Het is vandaag zover: de gemeenteraadsverkiezingen. Bij Omroep West hoef je niets te missen van deze dag. Op radio, tv en internet volg je tot in de late uurtjes het laatste nieuws over de stembusgang, de opkomst en uiteraard de uitslagen.

Op omroepwest.nl houden we een liveblog bij. 's Avonds zitten we bovenop de uitslagen en zie je hoe er in jouw gemeente gestemd is. Onze onlineredactie gaat door totdat alle uitslagen binnen zijn.

Vanaf 20.30 uur is er op TV West een live-uitzending, die op z'n minst vijf uur gaat duren. Verslaggevers zijn op maar liefst acht verschillende plekken in onze regio om verslag te doen. Martine Boerkamp zit in de studio waar gasten aanschuiven om te praten over jongeren en politiek, ondernemers en de gemeenteraadsverkiezingen.



Radio West

Ook op 89.3 Radio West mis je niets van de gemeenteraadsverkiezingen. Tjeerd Spoor is vanaf 21.00 uur live te horen vanuit het Atrium in Den Haag. Ook hij gaat door totdat alle uitslagen binnen zijn.