Yordi Teijsse uit selectie Quick Boys gezet, spits betuigt spijt na ruzie met Dirk Kuijt

KATWIJK - Quick Boys heeft Yordi Teijsse gestraft naar aanleiding van de ruzie met assistent-coach Dirk Kuijt. De spits is teruggezet naar het tweede elftal en mag voorlopig geen wedstrijden spelen. Dat bevestigt hij aan Omroep West. Teijsse zegt bovendien een boete te hebben gekregen, ter hoogte van zijn maandsalaris.

Teijsse heeft naar aanleiding van de aanvaring met Kuijt een statement naar buiten gebracht. Daarin biedt hij onder andere zijn excuses aan voor het openbaar disccusiëren met de assistent-trainer. 'Dat was niet de bedoeling, maar zoals jullie nu misschien wel weten zat hier meer achter', aldus Teijsse. Tijdens de wedstrijd tegen ODIN '59 (1-0) kreeg de spits het zichbaar aan de stok met Kuijt, waarna hij boos van het veld afstapte.

Teijsse besloot twee jaar geleden een buitenlands avontuur bij Dundee FC aan te gaan. Daar kwam hij weinig aan de bak, waarna hij verhuurd werd aan het Duitse Wuppertaler SV. Na een jaar keerde de verloren zoon weer terug bij Quick Boys om het plezier en de zin in het voetbal weer terug te krijgen.



Interesse

In gesprek met Omroep West liet Teijsse zaterdag na de wedstrijd weten dat er meerdere clubs geïnteresseerd in hem zijn. Uitspraken die Quick Boys-supporters niet konden waarderen. 'Katwijk en Kozakken Boys zijn mooie clubs. Dat heb ik gezegd. Deze twee clubs spelen al jaren verzorgd voetbal en draaien bovenin mee. Ook mij is dat opgevallen. Kan ik dat niet zeggen, omdat ik spits ben van Quick Boys?'

Teijsse laat weten dat hij Quick Boys nooit bewust zou benadelen. Voor openbaar discussiëren met Kuijt heeft hij dan ook spijt. 'Ik wist niet dat het zou escaleren en had het nu ook anders gedaan. (...) Ik zal mij aan de straffen houden, wetende dat het recht altijd zal zegevieren en de waarheid altijd boven tafel komt.'



Positieve afloop

Teijsse hoopt dat hij samen met de club om tafel kan om het seizoen positief te kunnen beëindigen. 'Ik begrijp dat Quick Boys hun spits niet kwijt wil, maar ik vind het jammer dat de manier waarop alles nu verloopt zo negatief is.' Omroep West heeft contact gezocht met Quick Boys, maar de club heeft meerdere malen laten weten nog altijd niets naar buiten te willen brengen over de kwestie. De derdedivisionist uit Katwijk beschouwt het als een interne aangelegenheid.

Hieronder is het hele statement van Teijsse te lezen.

Beste mensen, dit zal het laatste bericht zijn dat van mijn kant naar buiten komt. Na het incident van afgelopen zaterdag krijg ik veel negatieve reacties. Dat is jullie goed recht en jullie zijn vast oud en wijs genoeg om daar een eigen mening over te hebben. Wat jullie met die mening doen zegt meer over jullie dan over mij.

Alleen uitlatingen als geldwolf of boos zijn om het feit dat ik ‘Katwijk’ in mijn mond heb genomen, gaat me even iets te ver.

Allereerst is het een feit dat Kozakken Boys en Katwijk al jaren goed verzorgd voetbal spelen en bovenin meedraaien. Ook mij is dat opgevallen. Kan ik dat niet zeggen omdat ik spits ben van Quick Boys?

Dat jullie zulke uitspraken gelijk associëren met een sollicitatie naar één van deze clubs, dat is jullie eigen tekortkoming. Jullie weten zelf ook wel dat ik als gevoelsmens/slimme jongen, als het ooit aan de orde zou zijn dat Katwijk geïnteresseerd zou zijn in mijn diensten, ik eerst heel goed bij mezelf te rade ga of ik het de teleurstelling van al deze fijne QB-supporters, die me tot afgelopen zaterdag altijd enorm gewaardeerd hebben, wel waard vind. De conclusie mogen jullie zelf weer trekken hier, iets wat menig persoon de laatste tijd aan het doen is.

Ten tweede werk ik al mijn hele leven keihard om van voetbal mijn werk te maken. Begon pas op mijn twaalfde en heb een nare knieblessure gehad waar ik vlak voor het tekenen van mijn eerste profcontract aan geopereerd ben. Dit was een grote gok en mijn transfer van FC Omniworld naar FC Volendam kon helaas niet meer doorgaan. Iedere dag vanaf dit moment heb ik keihard getraind en ben ik stap voor stap de top van de amateurwereld in gedoken en heb ik zelfs op het hoogste niveau in Schotland gespeeld. Gelukkig gold dit ook voor mijn salaris wat ik stap voor stap heb opgebouwd, want de rekeningen moeten gewoon betaald worden, ook bij mij. Na een leerzaam jaar bij Dundee FC keer ik terug naar mijn oude cluppie Quick Boys, omdat ik weer behoefte had aan de positieve energie die ik hier altijd heb ervaren en Quick Boys in mijn hart zit. Aanbiedingen van andere clubs keek ik niet eens naar, want ik wou maar één ding. Met Quick Boys kampioen worden.

Helaas blijft niet alles altijd zoals het is en zijn er ook dingen bij Quick Boys veranderd. Dit seizoen bleek er te veel negativiteit te zijn, waardoor mijn plezier verdween en ik voor mezelf besloot om een beslissing te maken met pijn in mijn hart. Aan het einde van het seizoen wil ik weg. Dit kwam voor QB als een deksel op hun neus, want tja waarom wil de spits, waar alles voor wordt gedaan, waarom wil die weg. Heel simpel, mijn plezier is weg en zo ben ik niet de enige die Quick Boys dit jaar verlaat, omdat het plezier weg is. Alleen wordt dat van mijn kant niet geaccepteerd en krijg je nu al deze negatieve bullshit eromheen. Enige wat ik wil is kampioen worden en met opgeheven hoofd de mooiste club van het land kunnen verlaten.

Bij deze mijn oprechte excuses voor het openbaar discussiëren met Dirk Kuyt. Dit was niet de bedoeling, maar zoals jullie nu misschien wel weten zat hier dus meer achter. Verder was ik gewoon van plan om de wedstrijd uit te spelen, alleen toen ik bij de dug-out aankwam en aan de trainer vroeg of ik gewisseld werd, was zijn antwoord ‘jazeker’ en zag ik de wissels al klaar staan. Tja, ook dat is wie ik ben, dat ik dan de eer aan mezelf houd, maar absoluut niet mijn ploeg benadeel! (De wissel zou toch op dat moment gemaakt worden.)

Alleen wist ik natuurlijk niet dat het zo zou escaleren en had ik het nu ook anders gedaan en gewoon netjes gewacht tot mijn wissel was aangekondigd. Quick Boys heeft direct andere clubs benaderd om een eventuele transfer naar die desbetreffende club te blokken en mijn gehele maandsalaris van maart wordt ingehouden aan boetes. Ik zou nooit een partij bewust benadelen, omdat dat tegen mijn principes in gaat. Ik begrijp dat Quick Boys hun spits niet kwijt wil. Alleen vind ik het erg jammer dat de manier waarop het is gegaan zo negatief is.

Ik zal me aan mijn straffen houden, wetende dat het recht altijd zal zegevieren en de waarheid altijd boven tafel komt. Ik hoop dat Quick Boys en ik op een eerlijke manier om de tafel kunnen en dit seizoen positief kunnen eindigen!

Dit waren mijn laatste woorden omtrent dit onderwerp.

Groet Yordi Teijsse