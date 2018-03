OV-reizigers in regio dik tevreden over tram en bus

REGIO - OV-reizigers in de regio zijn over het algemeen tevreden met hun bus of tram. Dat blijkt uit de landelijke OV-barometer, een jaarlijks onderzoek onder reizigers. Het onderzoek werd eind 2017 gedaan. De trams en bussen van de HTM scoren het hoogst, die krijgen een 7,8 van de passagiers.

Voor de HTM is de score een kleine verbetering. De waardering voor de tram was in 2016 nog een 7,7, voor de bus een 7,5. Opmerkelijk is dat de RandstadRaillijnen 3 en 4, die apart worden gemeten, achterblijven bij de rest van het tramnet met een 7,5, een lichte daling ten opzichte van 2016.

Ook het regionale busvervoer rond Den Haag, Westland en Zoetermeer gaat eentiende procent omlaag ten opzichte van het jaar ervoor, naar een 7,6. Het streekbusvervoer van Arriva in de Duin- en bollenstreek, de regio's Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda en de Krimpenerwaard wordt onverminderd hoog gewaardeerd met een 7,7.



Trein Gouda-Alphen

Opmerkelijk is tenslotte de forse stijging van de waardering voor de trein tussen Gouda en Alphen. Ondanks de vele storingen van de nieuwe treinen hebben de reizigers een 7,8 over voor de lijn, terwijl dat een jaar eerder nog een 7,2 was. In de landelijke top 70 van stads- en streekvervoerconcessies springt het spoorlijntje van 66 naar 14.

Volgens gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland is die stijging te verklaren uit de opening van nieuwe stations langs het lijntje en de verhoging van de frequentie naar vier treinen per uur. Ook de inzet van de vervoerbedrijven ziet hij als verklaring: 'de inzet van Arriva en Connexxion helpt echt, dat zijn innovatieve bedrijven die willen meedenken en dat zie je terug.'



Verbetering

Als reizigers een verbeterpunt moeten noemen dan wil ruim 20 procent van de mensen betere informatie bij vertragingen.