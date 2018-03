Column: Waar maken we ons nog druk om?

DEN HAAG - Het is druk deze weken in de extra beveiligde rechtbank. Althans, bij die in Osdorp waar het proces-Holleeder wordt gevoerd. Bij die andere zwaar beveiligde rechtbank, die op Schiphol, voeren wij al anderhalve maand het proces tegen de jihadronselaars uit Den Haag. Maar daar zien we bijna niemand. Gek eigenlijk, als je bedenkt dat men destijds moord en brand schreeuwde.

Ik roep nog even terug in herinnering waarover het gaat. In de jaren 2012 tot 2014 was er een groep Haagse jongens die met name in de Schilderswijk met giftige, ophitsende propaganda probeerde jongeren over te halen om in Syrië voor de gewapende jihadstrijd te gaan vechten. Misschien weet u het nog: de beelden met die onheilspellende zwarte vlaggen en opruiende toespraken. 'Ga maar naar Syrië, ga maar naar Irak, ga daar maar vechten voor de heilige zaak.' Beangstigend vonden we het.

De straffen die de rechtbank deze jongens oplegde waren hoog maar vielen soms wat lager uit dan wij hadden geëist. En dus gingen wij, net als de verdachten, in beroep. Wij vinden het namelijk zeer ernstig wat deze jongens hebben gedaan. Tientallen jongeren zijn onder hun invloed afgereisd naar Syrië en Irak, radeloze ouders en familie achterlatend. En dat zijn dus de jongeren die nu, in deze tijd, al dan niet getraumatiseerd, terugkeren. Met alle risico's van dien. Radicaal, getraind, en mogelijk een gevaar voor de samenleving.

Gek dus eigenlijk, dat er voor de aanstichters van dit probleem nu zo weinig aandacht over is. Alsof men het een paar jaar later vergeten is. Alsof men het allemaal zo erg niet meer vindt. Nou, dat vinden wij wel. En daarom vinden we het belangrijk om ook in hoger beroep nog goede straffen te krijgen voor de mannen die toen verantwoordelijk waren voor de uitdagingen waar wij nu, vandaag de dag, in onze stad mee moeten dealen.