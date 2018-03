Uitslag Gouda: vijf partijen even groot

Stemmen tellen in Gouda. (Foto: Omroep West)

GOUDA - Wie gaat Gouda besturen en hoe dan? De verkiezingen leveren vijf partijen op met vier zetels. D66, tot nog toe met 6 zetels de grootste partij, verliest er 2. De PvdA levert 1 zetel in.

Naast D66 en PvdA halen ook de VVD, het CDA en de ChristenUnie 4 zetels. GroenLinks, 50-Plus en Gouda Positief komen op 3 zetels. Ook de SP, de SGP en de Partij van de Dieren keren terug in de raad.

De opkomst in Gouda was net iets hoger dan in 2014: 56,9 procent, één procent meer dan de vorige keer.

