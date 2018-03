Deel dit artikel:











Uitslag Leiden: D66 verliest zetels maar blijft de grootste, GroenLinks verdubbeld Foto: ANP

LEIDEN - D66 verliest drie zetels, maar blijft met 9 zetels de grootste partij in de Leidse gemeenteraad. GroenLinks is de grote winnaar en verdubbelt in de raad naar 8 zetels.

De lokale partij Partij Sleutelstad heeft voor het eerst twee zetels bemachtigd. Ook VVD heeft 1 zetel gewonnen. PvdA en CDA verliezen een zetel. SP gaat er het hardst op achteruit en verliest er 2. LEES OOK: Bekijk hier alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen