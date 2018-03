Deel dit artikel:











Uitslag Zoetermeer: GroenLinks wint, D66 verliest Juichende VVD-ers in Zoetermeer. Foto Omroep West

ZOETERMEER - GroenLinks is de grote winnaar in Zoetermeer. De partij gaat van 2 naar 5 zetels. De VVD is de grootste partij geworden, krijgt er een zetel bij en komt op 7. D66 (5), PvdA (2) en Lijst Hilbrand Nawijn (5) zijn de verliezers. D66 moet drie zetels inleveren.

Het CDA en de ChristenUnie/SGP blijven gelijk, met 4 en 2 zetels. De PVV is nieuw in de raad met 2 zetels. Andere nieuwkomers zijn Zoetermeer Vooruit en de Partij Democratie voor Zoetermeer. Zó! Zoetermeer verliest een zetel en komt op twee. Met deze uitslag moet een coalitie minimaal 5 partijen hebben voor een meerderheid in de gemeenteraad van 39 zetels.