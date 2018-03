Rienk is een halve minuut te laat om te stemmen

GOUDA - De 18-jarige Rienk uit Gouda heeft bij zijn eerste verkiezingen meteen een dure les geleerd: wacht nooit tot het laatste moment. Hij kwam om 21.00 uur het Huis van de Stad binnen om zijn stem uit te brengen, maar was een half minuutje te laat. Daardoor heeft de SGP een stem minder gekregen.

'Ik wilde eerst mijn huiswerk afmaken, en ik vond het best koud, dus ik heb lang gewacht. Te lang,' zo vertelt hij. In zijn hand heeft hij twee stembiljetten, maar de tweede is geen volmacht. 'Nee, dat is die van mijn broer die heb ik per ongeluk meegenomen.'

In de hal van het Goudse gemeentekantoor worden meteen na negen uur de stembussen leeggegooid. De vloer is bezaaid met stembiljetten. 'Ik denk dat het nachtwerk gaat worden', zegt een stemmentelster, 'maar we gaan wel proberen om als eerste klaar te zijn natuurlijk.'

