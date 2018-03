'We willen geen kogels rond onze uitgaansgelegenheden'

ZOETERMEER - Burgmeester Charlie Aptroot van Zoetermeer neemt binnen een paar dagen een besluit of hij nachtclub Club One gaat sluiten. Dat zei hij woensdagavond op Radio West. De club in Zoetermeer werd dinsdagavond beschoten. Er zitten zeker 20 kogelgaten in de voordeur van de nachtclub.

Aptroot: 'Deze uitgaansgelegenheid is al een keer gewaarschuwd. Ik moet alle feiten nog op een rij krijgen, maar het is duidelijk dat er sancties zullen volgen bij een tweede keer. We willen hier in Zoetermeer geen kogels hebben rondvliegen rond onze uitgaansgelegenheden.'

Club One is de opvolger van Club No Limit. Die nachtclub werd gesloten door burgemeester Aptroot vanwege geweldsincidenten. Na een half jaar mocht No Limit weer open. Vervolgens trok de burgemeester de drank- en horecavergunning van No Limit in, en kwam Club One als opvolger.