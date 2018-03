Deel dit artikel:











Krikke over lage opkomst: 'Ik hoopte nog op een eindsprint' Pauline Krikke op Radio West. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De opkomst in Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen is lager dan 4 jaar geleden. Dit jaar kwam 48,4 procent van de inwoners van Den Haag stemmen, vier jaar geleden was dit 51,3 procent.

'Ik vind het niet fijn, je hoopt natuurlijk dat we boven de 50 procent uitkomen,' zegt burgemeester Pauline Krikke op Radio West. 'Je hoopt natuurlijk dat er nog een eindsprint komt, maar helaas kwam die niet.' Toch heeft Den Haag er volgens Krikke alles aan gedaan om kiezers naar de stembus te halen. 'We hebben veel opkomstbevorderende maatregelen genomen. Zo hadden we de stemtram, zijn we langs scholen geweest. Er is echt van alles gedaan.' Volgens Krikke is het nu een kwestie van 'constateren'. 'En dan over vier jaar weer mensen proberen naar de stembus te krijgen.'