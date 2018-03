Deel dit artikel:











Groep de Mos grootste in Den Haag Blijdschap bij Groep De Mos. Foto Omroep West Drukte op de uitslagenavond in Den Haag. Foto Omroep West

DEN HAAG - De Groep de Mos/Hart voor Den Haag is bij de tweede tussenstand de grootste partij in Den Haag. Dat blijkt uit de telling van 50 % van de stembureaus. De partij staat nu op 9 zetels, de VVD is de tweede partij met 7 zetels.

D66 verliest en komt op zes zetels. Daarachter volgt GroenLinks met vijf zetels. De PvdA (3), de Haagse Stadspartij (2) en de PVV (2) verliezen allemaal fors. Het CDA staat op drie zetels, de Partij voor de Dieren op twee. Nieuwkomers 50-Plus en Nida halen één zetel, de Islam-Democraten halen er twee en de Partij voor de Eenheid behoudt zijn ene zetel. Ook de SP en de ChristenUnie/SGP blijven steken op één zetel.