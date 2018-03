Deel dit artikel:











Welke coalities zijn er mogelijk in Den Haag? Bouw je eigen coalitie! De raadzaal in Den Haag voor de verbouwing

DEN HAAG - Groep de Mos is de grote winnaar in de Haagse gemeenteraad met maar liefst 9 zetels. Om een meerderheidscoalitie te vormen zijn er minstens vier partijen nodig. Welke partijen zie jij het liefst een coalitie in de Haagse raad vormen? Bouw jouw favoriete coalitie in onze tool.