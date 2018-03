Deel dit artikel:











Brand in portiekwoning: mensen en kat gered, hond gesneuveld De brandweer heeft een kat kunnen redden. (Foto: Regio15) Brand in portiekflat aan de Anna Bijnslaan in Den Haag. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In een portiekflat aan de Anna Bijnslaan in Den Haag heeft woendagavond brand gewoed. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er acht mensen uit het gebouw zijn gered. Een kat heeft de brand overleefd, een hond is gesneuveld.

De brand ontstond op de begane grond; volgens een bewoonster in de omgeving van een wasautomaat, meldt de brandweerwoordvoerder. Twee personen die rook hebben ingeademd zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer zijn vier woningen voorlopig niet bewoonbaar. Voor de gedupeerde mensen wordt een tijdelijke opvang verzorgd.