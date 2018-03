West Wekker: Groep de Mos grootste partij in Den Haag

DEN HAAG - Goedemorgen. De dag na de gemeenteraadsverkiezingen. De lokale partijen zijn daarbij de grote winnaar geworden.

1. De lokale partijen zijn de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen.

De lokale partijen zijn woensdag het vaakst de grootste partij geworden. Hier kan je per gemeente kijken hoe ze het gedaan hebben.

2. Groep de Mos grootste in Den Haag

Groep de Mos/Hart voor Den Haag behaalt negen zetels en is daarmee de grootste partij in Den Haag. De VVD is de tweede met zeven zetels.

3. Brand in portiekwoning: mensen en kat gered, hond gesneuveld

Acht mensen zijn woensdagavond uit een portiekflat gehaald nadat brand was ontstaan. De oorzaak van de brand was een defecte wasmachine.

4. 'We willen geen kogels rond onze uitgaansgelegenheden'

De Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot neemt binnen een paar dagen een besluit of hij nachtclub Club One gaat sluiten. Er zitten zeker 20 kogelgaten in de voordeur van de nachtclub na een schietpartij.

Weer

Veel bewolking met af en toe regen of motregen. De overwegend matige wind ruimt van W naar NW en de temperatuur loopt weer op tot 7°. Vrijdag: eerst zon, later op de dag wat regen en maxima ongeveer 10°.

Donderdag op TV West: Van de Kaart

In de Pareltjes van Van de Kaart gaat Jet terug naar de mensen die diepe indruk op haar maakte. Ze voert een goed gesprek of helpt ze een handje.