Twee auto's in Den Haag verwoest door brand De brandweer bezig de vlammen te bedwingen | Foto: Regio15 Volgens ooggetuigen had de brandweer het moeilijk | Foto: Regio15

DEN HAAG - Twee auto's die geparkeerd stonden aan het Willem Dreespark in Den Haag, zijn in de nacht woensdag op donderdag uitgebrand. De oorzaak van de brand is onbekend.

Iets voor de klok van half twaalf ontstond de brand bij de twee voertuigen. De brandweer had volgens ooggetuigen moeite met blussen. Wie of wat de brand heeft aangestoken is niet bekend. De auto's zijn door het vuur verwoest.