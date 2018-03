Zuid-Holland op derde plek bij bloembollenteelt

TEYLINGEN - De teelt van bloembollen zit in de lift. Zuid-Holland staat daarbij op derde plaats. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat momenteel 26.000 hectare grond bestemd is voor de teelt van onder meer tulpen, narcissen en gladiolen.

Sinds 2000 is het Nederlandse areaal gegroeid met 18 procent, terwijl het aantal telers in die periode terugliep. Noord-Holland is nog altijd dé bloembollenprovincie met circa de helft van het totale teeltoppervlakte. Flevoland en Zuid-Holland maken qua oppervlakte de top drie compleet. In totaal telde Nederland vorig jaar 1600 bloembollentelers. Tulpen waren vorig jaar goed voor 13.000 hectare teeltoppervlakte.

De Keukenhof in Lisse is donderdag voor het publiek opengegaan. Op de eerste dag worden al duizenden bezoekers verwacht, zo zei een woordvoerder van de Keukenhof op Radio West.