Keukenhof weer open voor publiek: 'Maar we lopen iets achter op schema'

De tulpen in het Willem-Alexander Paviljoen in de Keukenhof staan er mooi bij | Foto: Omroep West

LISSE - Ondanks dat het lenteweer nog even op zich laat wachten, zijn de tulpen in het Willem-Alexander Paviljoen helemaal klaar voor de opening van de Keukenhof. De kleurrijke boel van paarse tot gele en van roze tot oranje tulpen verwelkomt donderdagochtend de allereerste bezoekers van de bloementuin dit jaar.

Het winterweer van de afgelopen weken heeft wel invloed gehad op de bloemen buiten, die staan namelijk minder mooi in bloei. 'Het is de afgelopen weken natuurlijk wat kouder geweest, dus we lopen iets achter op schema', vertelt Stefan Slobbe, tuinman bij de Keukenhof. 'We hebben daarom de kas speciaal ingericht zodat we de bezoekers in ieder geval de prachtige Hollandse tulpen kunnen laten zien.'

En die tulpen worden elke dag perfect onderhouden. 'Dat gebeurt in eerste instantie met heel veel liefde natuurlijk, want zonder liefde groeit er niks. Verder is het een kwestie van de temperatuur goed houden, goed water geven en dan doet de natuur de rest', vertelt Stefan.



Het zonnetje is besteld

Nu de Keukenhof weer open is voor het publiek is het belangrijk dat de bloemen en perken goed bijgehouden worden. 'Iedere ochtend worden de lelijke tulpen netjes verwijderd. Als het perk uiteindelijk helemaal uitgebloeid is gaan we het koppen zodat het er netjes uitziet. Je ziet dan alleen de groene blaadjes nog zodat het voor iedereen een prachtig gezicht blijft en je niet alleen verwelkte tulpen ziet', legt Stefan uit.

Donderdagochtend waren er ondanks het slechte weer al tientallen bezoekers te vinden in de Keukenhof en Stefan is dus ook niet bang dat het weer roet in het eten van de eerste dag gaat gooien. 'Ik heb een zonnetje besteld, dus vanmiddag moet het goed komen.'

LEES OOK: