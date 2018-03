Gouds raadslid langer in cel vanwege zwangere advocate

GOUDA - Het Goudse PvdA-raadslid Khalid T. blijft voorlopig vastzitten, omdat zijn advocate donderdag niet kwam opdagen voor de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. De vrouw is hoogzwanger en kon de verdediging niet doen. Khalid T. wordt verdacht van ontucht met een meisje van 13.

De rechter liet weten 'verbaasd en verbijsterd' te zijn over de afwezigheid van advocate Shirley Splinter. 'We hebben pas gisteren een verzoek tot aanhouding binnengekregen, omdat ze in verband met haar zwangerschap de verdediging niet kan voeren.'

De officier van justitie vond 'verbijstering nog zwak uitgedrukt'. Volgens het Openbaar Ministerie had er vervanging geregeld moeten worden. 'We hebben uitgebreid besproken dat ze ruim 36 weken zwanger zou zijn tijdens de inhoudelijke behandeling van vandaag. Ze is al met verlof, maar wilde toch deze zaak nog doen.'



Sekssite

Het inmiddels geroyeerde Goudse PvdA-raadslid Khalid T. was niet aanwezig bij de zitting. Hij zit sinds september vast. T. geeft toe dat hij seks had met het 13-jarige meisje, maar hij zegt dat hij niet wist dat ze zo jong was. Het meisje zette een advertentie op een sekssite en kwam zo in contact met T.

Het meisje zou met 15 mannen hebben gemaild en sprak daarna met twee mannen af, onder wie Khalid T. Het onderzoek naar de andere man loopt nog. Hij is nog geen verdachte. 'We zijn nog aan het begin van het onderzoek,' laat het OM weten.



Onschuldig

Khalid T. -ook directeur van de islamitische basisschool An Noer in Alphen aan den Rijn- moet zeker tot juni in de cel blijven. 'Pas dan is er opnieuw een mogelijkheid om de zaak inhoudelijk te behandelen,' zei de officier tijdens de zitting. 'Ik snap het echt niet,' ging ze verder, 'volgens mevrouw Splinter is haar cliënt onschuldig, maar nu zit hij door haar nog langer in de cel'.

LEES OOK: Gouds raadslid Khalid T. blijft vastzitten voor seks met 13-jarig meisje