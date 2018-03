Man springt van tribune Tweede Kamer

DEN HAAG - Er is rond het middaguur een bezoeker van de publieke tribune van de Tweede Kamer gesprongen. De politie heeft bevestigd dat de man zelfmoord probeerde te plegen met een koord of ander voorwerp.

Het gaat om een 65-jarige man uit Groenlo. Bronnen bevestigen tegen Omroep Gelderland dat het gaat om een activist die zich al jaren hard maakt voor legalisering van wietteelt door medicinaal gebruik. Hij is behandeld door ambulancepersoneel en afgevoerd naar het ziekenhuis.



Het debat over georganiseerde criminaliteit dat gaande was, werd stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer werd ontruimd. Het incident gebeurde toen VVD-Kamerlid Arno Rutte aan het woord was. Kamerleden die het zagen gebeuren, zijn aangeslagen.

(Hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl. )