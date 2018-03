Deel dit artikel:











Man valt van tribune Tweede Kamer Politieagenten bij de plenaire zaal van de Tweede Kamer | Foto: ANP

DEN HAAG - Er is rond het middaguur een bezoeker van de publieke tribune van de Tweede Kamer gesprongen of gevallen. Het is onduidelijk hoe de man eraan toe is.

Het debat over georganiseerde criminaliteit dat gaande was, is stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer is ontruimd. Een ambulance is gearriveerd, een brancard is binnengebracht en hulpverleners hebben zich over de man ontfermd.