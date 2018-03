De man die Den Haag voor zich won: dit is Richard de Mos

DEN HAAG - Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag van woensdagavond werd hij met zijn partij de grootste van Den Haag: Richard de Mos. Wie is de man die de Hofstad met Groep de Mos/Hart voor Den Haag voor zich wist te winnen? Omroep West schetst zijn profiel.

Oktober 2017, Den Haag. De groengele verkiezingsbus van Groep de Mos/Hart voor Den Haag staat buiten restaurant Burrata aan het Goudenregenplein. Binnen vindt de 'campagne-kick off' van de vrij jonge lokale partij plaats, met een ambitieuze lijsttrekker als gastheer. 'We gaan de gevestigde orde een klap op de billen geven die zich nog lang zal heugen', is de toenmalige belofte van De Mos. Zijn gok voor de aankomende verkiezingen: 'Tien plus zetels.'

Richard de Mos is op Bevrijdingsdag 1976 geboren in een Haags gezin: een Scheveningse vader en een Haagse moeder. Na meerdere opleidingen te hebben gevolgd, begint hij op 26-jarige leeftijd met zijn carrière in het onderwijs.



Climategate

Na vijf jaar leraar te zijn geweest op twee basisscholen in Den Haag, maakt De Mos de overstap naar de politiek. Hij wordt beleidsmedewerker onderwijs en cultuur voor de landelijke PVV-fractie. In september 2009 zet hij zelf zijn eerste stappen als Kamerlid op het Binnenhof. Hij volgt PVV-Kamerlid Barry Madlener op.

De Mos wordt voornamelijk bekend door zijn mening over 'climategate', een term voor 'de fouten in de klimaatonderzoeken'. De onderzoeken en de grafieken noemt hij in een uitzending van Pauw en Witteman geen wetenschap, maar 'Barbapapa'. Het doordrammen van een akkoord in Kopenhagen vindt hij onverantwoord. 'Weet Timmermans dan niet dat 31.000 wetenschappers een petitie hebben ondertekend, waarin zij waarschuwen voor de foutieve wetenschap achter het Kyoto-verdrag?', schrijft De Mos destijds in een blog op de PVV-website.



Schooldirecteur

De website dejongejournalist.nl publiceert vrijdag 12 november 2010 een interview met De Mos, waarin hij claimt schooldirecteur te zijn geweest. Ook de toenmalige PVV-kandidatenlijst vermeldde deze functie bij zijn foto. Onterecht. Zijn voormalige werkgever ontkracht dit in De Volkskrant. De Mos krabbelt dan zelf ook terug. 'Maar als ik het ambieer, zou ik het kunnen zijn', zegt hij tegen het landelijk dagblad.

6 juli 2012. Geert Wilders hangt aan de telefoon. De Mos zal niet meer op de kandidatenlijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen verschijnen. Hij is dan al ruim twee jaar, naast zijn werk als beleidsmedewerker, gemeenteraadslid voor dezelfde partij in Den Haag.



Groep de Mos

Een week later verlaat Richard de Mos de Haagse PVV, maar niet de lokale politiek. Als eenmansfractie Groep de Mos blijft hij in de gemeenteraad en bij de verkiezingen van 2014 gaat de Hagenees samen met de Ouderen Partij Den Haag de strijd aan als Groep de Mos/Ouderenpartij. Samen goed voor drie zetels.

Voornamelijk de komst van het Haagse Cultuurpaleis is in deze periode een heet hangijzer. De partij is fel tegen de komst van het gigantische theater op het Spuiplein. 'De financiën zijn te groot'.



Hart voor Den Haag

De nieuwe campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komt in zicht. Tijd voor een naamsverandering. De partij zal voortaan als Groep de Mos/Hart voor Den Haag door het leven gaan. Uiteindelijk is het zijn doel om volledig over te gaan op Hart voor Den Haag, maar die naamsverandering komt volgens hem pas in 2022.

Na de belofte in het Haagse restaurant volgt de verkiezingsstrijd. Met zijn groengele Engelse dubbeldekker trekt De Mos door de stad 'voor een bakkie koffie'. Gedurende de hele campagnetijd blijft de lijsttrekker optimistisch over zijn plan. Ook is hij van plan te gaan meebesturen na de verkiezingen, vertelt hij in Muijs in de Morgen.



Werkelijkheid

21 maart 2018, Den Haag. In een volle club Danzig in Den Haag ziet De Mos zijn gemaakte belofte waarheid worden. Zes jaar later staat de weggestuurde PPV'er ver boven de Haagse fractie van zijn oude partij. Gejuich en tranen bij de Haagse voorman. 'Ik ben alle kiezers dankbaar. We hebben hier heel hard voor gewerkt', vertelt hij vlak na zijn winst tegen Omroep West.

Wat brengt de toekomst voor Den Haag, met Richard de Mos als kapitein aan het roer? Een rechtse of linkse wind door de Hofstad is moeilijk te voorspellen. De Mos vindt dat zijn partij 'niet in een links of rechts hokje geplaatst kan worden'. In de wandelgangen van het gemeentehuis zijn de stemmen onzeker over of de partij wel een coalitie kan vormen. Maar De Mos zet, zoals hij eigenlijk altijd heeft gedaan, door. 'Wij doen een handreiking naar de partijen die met ons willen samenwerken, om onze mooie stad vooruit te helpen'.



LEES OOK: Groep de Mos grootste in Den Haag: 'Ik ben de kiezers dankbaar'

LEES OOK: Groep de Mos: 'Verzorgingshuizen moeten weer open'

LEES OOK: Bekijk hier alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen