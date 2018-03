Dinsdag 27 maart in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 27 maart ziet u de volgende zaken:

- Beelden van drie mannen die proberen in te breken bij een woning in Gouda. Er worden twee pogingen gedaan. Beide keren worden de inbrekers gestoord door iets of iemand.

- Bij een bank in Hillegom is een geldtransportwagen overvallen. Er zijn bewakingsbeelden waar de verdachte op te zien is.

- Een avondwinkel in Leiden is in februari voor de vierde keer in vier jaar overvallen. Er zijn voor deze laatste overval al meerdere aanhoudingen verricht, maar de politie blijft op zoek naar meer informatie.

- We tonen beelden van twee plofkraken op geldautomaten in Bodegraven. Er is mogelijk een verband tussen de zaken.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.