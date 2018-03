'De Mos moet nu echt aan de bak, hij kan nu niet meer weglopen'

DEN HAAG - Hij is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag: Richard de Mos. Maar de verovering van negen zetels met zijn partij Groep de Mos/Hart voor Den Haag betekent niet dat hij nu rustig achterover kan leunen. 'Nu moet De Mos. Hij moet nu gaan regeren. Hij moet nu de verantwoordelijkheid nemen', vertelt politicoloog André Krouwel.

Krouwel vindt de winst van De Mos 'een fascinerende ontwikkeling in Den Haag'. 'Hij heeft echt hele hoge ogen gegooid. Maar dat legt ook een enorme verantwoordelijkheid op zijn schouders. Hij moet nu echt aan de bak, hij kan nu niet meer weglopen. Het is heel mooi om overal tegen te zijn en als ex-PVV'er allemaal te roepen dat het fout zit, maar nu moet hij het zelf gaan doen.'

En dat betekent dat er nog een flinke klus ligt te wachten voor De Mos. 'Als je nou één zeteltje onder een traditionele partij zit, kan je lekker achterover gaan leunen en roepen dat het allemaal fout is. Maar nu moet De Mos. Dan zal je zien hoe moeilijk het is om niet alleen iets te willen maar ook echt iets te kunnen en iets voor elkaar te krijgen.'



'D66 is de jojo-partij van Nederland'

Een andere opvallende uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen is dat D66 vier jaar geleden in heel veel steden veel zetels won, maar dit jaar op veel plaatsen wegzakte. Volgens Krouwel komt dat omdat de partij 'maar wat op en neer jojoot.'

'D66 is de jojo-partij van Nederland. Heel veel mensen houden een heel klein beetje van die partij en kunnen er op stemmen als tweede keus. Voor heel veel mensen, PvdA'ers, SP'ers, Groenlinkers, maar ook VVD'ers zijn zij een tweede keuze, maar voor heel weinig mensen zijn zij echt de eerste keuze. Dus als jouw eigen club het heel slecht doet dan ga je naar D66, maar je verlaat ze ook zo weer als er een betere club is.'



'Traditioneel links is in een crisis'

Een andere belangrijke trend is volgens André Krouwel het verlies van traditioneel links (SP en PvdA) en dat GroenLinks nu de grootste partij is aan die kant, terwijl dat normaal altijd de kleinste is van de drie. 'Traditioneel links is echt in een crisis, die heeft blijkbaar geen antwoord op de huidige vragen.'

Krouwel denkt dat er een nieuw soort links denken en een nieuwe linkse politiek zal gaan ontstaan. 'Het zal veel meer gaan over groene thema's maar ook over multiculturaliteit en niet meer over ouderwetste vraagstukken als herverdeling, inkomen en belastingen. Het debat in Nederland gaat nu voornamelijk om culturele issues.'

