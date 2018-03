Rechter tikt invalide man op de vingers voor roken medicinale wiet in de auto

DEN HAAG - Evert loopt langzaam de rechtszaal binnen. De slanke, grijze man loopt een beetje mank. ‘U mag daar gaan zitten,’ zegt de politierechter tegen de 64-jarige Hagenaar. Evert kijkt verbaasd om zich heen. Hij is duidelijk nog nooit in de rechtbank geweest. Vandaag moet hij voorkomen voor het besturen van een auto onder invloed van THC.

THC is de belangrijkste stof in cannabis. Evert wordt door agenten aangehouden als hij een jointje rookt in zijn auto, op de parkeerplaats van de supermarkt. Hij moet een blaastest doen en de twee politieagenten doorzoeken zijn auto. Ze vinden drie jointjes, waarvan er eentje nog warm . ‘Waarschijnlijk net uitgedrukt’, leest de rechter in het proces-verbaal van de politie.

‘Ik ga het u uitleggen,’ begint Evert, ‘ik ben 16 jaar geleden invalide geworden. Ik heb dagelijks pijn. Eerst slikte ik Prozac, want dat zou volgens de pijnpoli van het ziekenhuis helpen, maar dat werkte niet. Ik hoorde over medicinale wiet en dat ben ik gaan proberen. Het viel me tegen, ik merkte er niks van.’





'Weet u van die grens?'

De rechter vertelt Evert over de uitkomsten van zijn bloedonderzoek. ‘Er is 10 microgram THC geconstateerd. Bij meer dan 3 microgram wordt uw rijvaardigheid beïnvloed. Weet u van die grens?’ Evert schudt nee: ‘Ik weet niet wat de grens is. Ik had die dag al een joint gerookt en was in de auto net begonnen aan de tweede. Ik ging even hondenvoer halen in de supermarkt, 300 meter van mijn huis.’

De Hagenaar vertelt de rechter dat hij inmiddels geen wiet meer rookt. ‘Het hielp niet en na dit incident ben ik meteen gestopt.’ Evert gebruikt nu gewoon ibuprofen. ‘Pas toen ik werd aangehouden, dacht ik, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Jointjes roken is voor middelbare scholieren.’



'Grote risico's genomen'

De officier van justitie vindt dat Evert beter had moeten weten. ‘ Het is ernstig, meneer heeft grote risico’s genomen door in de auto te stappen. THC heeft een versuffende werking. De reactiesnelheid verminderd en dat is gevaarlijk in het verkeer. ‘ De officier eist een geldboete van 850 euro en een rijontzegging van een half jaar als Evert nog eens in de fout gaat.

Daar schrikt de Hagenaar van. ‘Ik ben afgekeurd en heb een uitkering. En dat is dat een hoop geld. Dat kan ik niet betalen.’ Hij is daarentegen blij dat hij kan blijven autorijden. ‘Ik ben invalide, zonder auto heb ik huisarrest.’

De rechter is mild voor Evert. ‘Ik maak er een voorwaardelijke geldboete van. U kwam uit de pijnbestrijding, u heeft geen strafblad en u heeft het financieel niet breed.’ Hij gaat verder: ‘Ik heb het idee dat dit niet nog eens zal gebeuren. Daarom blijft het bij een waarschuwing. Maar u had wel moeten weten dat drugs uw rijvaardigheid beïnvloeden.’



Opgelucht

Evert is zichtbaar opgelucht. ‘Ik ben heel blij. Ik zag er als een berg tegenop. Mag ik nu gewoon weglopen?’ De rechter lacht: ‘U wel. Gewoon door de deur waardoor u naar binnen bent gekomen.’