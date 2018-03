Ex-korfbalcoach weer veroordeeld voor misbruik minderjarig meisje

DEN HAAG - Voormalig korfbalcoach Marco K. (27) uit Den Haag is donderdag veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens het seksueel misbruiken van een 14-jarige scholiere. Ook wilde hij haar de prostitutie inbrengen en maakte hij pornografische beelden van haar, die hij deelde met derden. K. werd eerder al veroordeeld tot een grotendeels voorwaardelijke celstraf nadat hij tienermeisjes had verleid tot webcamseks.

De Hagenaar probeerde het kind begin vorig jaar over te halen om in zijn woning seks te hebben met andere mannen. Hij bood het meisje aan op sekssites en gaf haar een 'werktelefoon'. Vervolgens moest het kind in de werkkamer die hij voor had ingericht eerst meerdere keren met hem naar bed. ' Omdat hij wilde weten wat ik kon', volgens het meisje.

Tot daadwerkelijke seks met klanten kwam het uiteindelijk niet. K. zelf beweerde dat het meisje al in de business zat voor hij zich met haar bemoeide. Hij zei dat hij haar alleen maar wilde 'begeleiden en beschermen'. Maar de rechtbank acht bewezen dat hij het kind probeerde uit te buiten.



Proeftijd

De Hagenaar was een gewaarschuwd man. In 2013 kreeg hij al een celstraf van twee jaar, waarvan hij maar acht maanden daadwerkelijk hoefde uit te zitten. Nu hij in de proeftijd weer in de fout is gegaan, vindt de rechtbank tbs met dwangverpleging noordzakelijk voor de verminderd toerekeningsvatbaar verklaarde Hagenaar.

Ondermeer vanwege de jonge leeftijd van het slachtoffer en de verregaande seksuele handelingen die waren verricht, vindt de rechtbank daarnaast een celstraf op zijn plaats.

Tijdens de zitting van twee weken geleden was door het Openbaar Ministerie drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.



Korfbal

K. trainde in het verleden een meisjesteam bij korfbalvereniging HKV/Ons Eibernest in Den Haag. Hij probeerde destijds een ontmoeting te regelen met een meisje dat hij kende van de korfbal.

De vereniging waarschuwde de Hagenaar om zijn gedrag aan te passen. Dat advies negeerde K. Hij is geen coach meer bij de korfbalclub.

