Man uit Nieuwkoop langer vast voor verkrachting

NIEUWKOOP - Een man van 45 jaar uit Nieuwkoop die afgelopen weekend werd aangehouden voor een ernstig zedenmisdrijf in Breukelen, blijft nog zeker 14 dagen in de cel. Dat heeft de rechter bepaald. De man zou op 15 maart een vrouw hebben verkracht.

Het slachtoffer werd op 15 maart rond 09.15 uur op de Kanaaldijk West in het Utrechtse Breukelen door een man aangesproken. Wat daarna is gebeurd wil de politie niet zeggen. De vrouw deed aangifte en de politie is direct een groot onderzoek gestart.

De recherche heeft op de Bosdijk bij Nieuwer Ter Aa in Utrecht onderzoek gedaan en spullen gevonden. Dat is ongeveer vijf kilometer van de plek waar de vrouw door de man is aangesproken. De advocaat van de Nieuwkoper wil niets zeggen over de zaak.