Dicky uit Den Haag zoekt stoommachines om verzameling aan te vullen

DEN HAAG - Dicky Jouvenaar uit Den Haag heeft een hobby waar hij veel tijd aan kwijt is.Hij is bijna dagelijks bezig met stoommachines en heeft hier al een flinke verzameling van in huis staan. Dicky zit de laatste tijd thuis, doordat hij 100% afgekeurd is.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Dicky knutselt graag aan stoommachines. Hij knapt onder andere kapotte stoommachines op en doet dit het liefst in zijn eigen tuinhuis. Dicky doet dit ongeveer twee uur per dag en vindt dit heerlijk. Wil jij Dicky helpen met het aanvullen van zijn verzameling, zodat hij zijn hobby kan blijven uitvoeren? Laat het dan weten en stuur een mail naar superdebby@omroepwest.nl.